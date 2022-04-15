'Вечер в хату, арестанты': при въезде в Красноярск взломали информационное табло, там теперь новая надпись. Видео

В России неизвестные хакеры взломали информационное табло при въезде в Красноярск. Они запустили на нем новое приветствие.

Соответствующее видео распространили российские СМИ. Как сообщается, ранее въезжающих в город встречала традиционная надпись "Добро пожаловать в Красноярск – город трудовой доблести" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Сейчас на инфотабло можно прочесть "Вечер в хату арестанты".

"Специалисты выясняют, кто мог взломать табло", – пишут росСМИ.

Видео дня

Красноярск является центром Красноярского края и одним из важнейших транспортных узлов Сибири. Он расположен на двух берегах реки Енисей, на Транс-Сибирской магистрали и на автотрассе Владивосток-Москва.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры, связанные с группой Anonymous, взломали систему видеонаблюдения в Москве и оставили послание президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Кроме того, сами Anonymous взломали одну из дочерних компаний российского "Газпрома". Они слили в сеть 768 тысяч писем ее сотрудников.