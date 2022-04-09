Хакеры взломали систему видеонаблюдения в Москве и оставили послание Путину. Видео

Хакеры, связанные с Anonymous, взломали систему камер наблюдения в Москве. Они также оставили на записи послание президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщается в Twitter группы NB65. Они также обнародовали соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Доброе утро, Москва. Просто хотим, чтобы вы знали, что мы всегда наблюдаем. Камеры безопасности не очень защищены, не правда ли? FCKPTN", – сказано в сообщении.

Видео дня

В конце поста они написали на украинском языке "Слава Україні!".

Также на видео трансляции с камер они оставили сообщение Путину: "F*ck Vladimir Putin".

Отметим, что это не первая акция хакерской группы NB65. Ранее они взломали российскую пропагандистскую телесеть ВГТРК и выложили в открытый доступ более 900 тысяч писем сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта хакеры взломали систему управления спутниками "Роскосмоса". Тогда они требовали, чтобы Путин вывел войска из Украины.