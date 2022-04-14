Хакеры Anonymous взломали одну из компаний 'Газпрома' и слили в сеть 768 тыс. писем сотрудников

Хакеры Anonymous взломали одну из компаний "Газпрома". Они выложили в сеть 768 тыс. писем сотрудников Gazprom Linde Engineering, входящей в структуру российского газового гиганта.

Компания специализируется на проектировке объектов для нефтеперерабатывающих заводов. О взломе сообщили в Twitter-аккаунте Anonymous.

"Anonymous только что слил 768 000 новых электронных писем (728 ГБ) через DDoSecrets от компании "Gazprom Linde Engineering", которая специализируется на проектировании объектов газо- и нефтехимической переработки и нефтеперерабатывающих заводов", - отметили хакеры.

Там также сообщили, что клиентами "Gazprom Linde Engineering" являются "Газпром", "Газпром инвест", "Газпром нефть", Linde, "Новатэк", "Татнефть", China National Chemical Engineering, Sojitz и RusChemAlliance.

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Все данные доступны для скачивания и ознакомления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что хакеры Anonymous получили доступ к 700 Гб данных правительства РФ. Также они взяли под контроль систему видеонаблюдения Кремля и показали первые кадры изнутри.