Валерию Залужному 51: как 'железный генерал' командовал обороной Украины, что о нем говорили на Западе и где он сейчас

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Британии Валерий Залужный 8 июля отмечает день рождения. Генералу в отставке, который был одним из самых открытых, понимал проблемы солдат и младших офицеров, исполнился 51 год.

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В 2022-м военачальник украинской армии вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. OBOZ.UA решил напомнить, как он командовал обороной Украины два года полномасштабной войны, что о нем говорили на Западе и где он сейчас.

От командира взвода до главкома

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в городе военных – Новоград-Волынском (ныне Звягель) на Житомирщине. Его отец тоже был офицером и он с детства мечтал о такой же карьере. После окончания местного техникума начал путь к своей мечте – поступил на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск, который в 1997 году окончил с отличием.

Затем Залужный преодолел все ступени военной службы, от командира взвода до командира бригады. С 2014 года он воевал на Донбассе, потом возглавлял штаб Операции объединенных сил (в 2018-2019 годах).

Параллельно прошел службу в руководстве всех четырех Оперативных командований (ОК) Сухопутных войск ВСУ: заместитель командующего войсками по боевой подготовке ОК "Восток" (2015-2016 гг.), заместитель командующего войсками ОК "Юг" (2016-2017 гг.), начальник штаба – первый заместитель командующего войсками ОК "Запад" (2017-2018 гг.) и наконец командующий войсками ОК "Север" (2019-2021 гг.).

27 июля 2021 года Валерий Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ. Уже во время полномасштабного вторжения, 4 марта 2022 года, президент присвоил ему высшее воинское звание – генерал. Через два месяца он стал первым в истории современной Украины кавалером Креста боевых заслуг, а в общем он имеет много наград и наград за службу.

Залужный руководил Силами обороны до 8 февраля 2024 года, когда его отправили в отставку согласно указу президента по состоянию здоровья. В тот же день ему присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

В течение следующих трех месяцев военный он фактически служил еще в рядах ВСУ. А 9 мая его уволили с военной службы, оставив за ним право ношения военной формы.

Выдающиеся цитаты "железного генерала"

О начале российско-украинской войны в 2014 году:

"Для нас, военных, война началась еще в 2014 году. Лично для меня – в июле 2014-го. И в 2014-м я не имел никакого представления о войне. Я прочитал много книг, окончил все академии с золотой медалью, хорошо знал теорию, но не знал, что такое война в реальности. Но за восемь лет войны, до 2022-го, и я и подобные мне люди прекрасно ее поняли". (Интервью The Economist, 15 декабря 2022 года).

О 24 февраля 2022 года:

"Этот день мне запомнился такими двумя интересными моментами: первый момент – то, что буквально, когда это все началось, я обзвонил каждого командующего, отвечавшего за тот или иной участок. Или я ему говорил, что началось, а он мне:" "Я понял". Или командующий мне докладывал о том, что уже какие-то действия начались, что он выполняет. , которая мне была не очень приятна. Звонок был из-за границы и этот человек попросил меня извиниться. (Интервью Дмитрию Комарову для проекта "Рік", 24 февраля 2023 года).

Об украинцах:

"По состоянию на сегодняшний день то, что происходит, и то, что мы держимся –это украинские люди, украинский солдат, украинский сержант, украинский офицер, которые каждый день погибают, калечатся, но держат свои позиции. И сегодня они делают эту победу. Это единственный феномен, который позволяет нам сражаться до сих пор. Это наш украинский народ, который был поставлен в такие условия, когда он четко понимал, что люди с территории России или Беларуси пришли убивать его женщину, его детей, пришли уничтожить его здание. переполнены идеей защиты своих родных, своих близких, именно они сделали это. Ну, и, конечно, командиры, которым они верили своим командующим. решение". (Интервью Дмитрию Комарову для проекта "Рік", 24 февраля 2023 года).

О целях россиян:

"Стратегическая цель России, по моему мнению, заключалась в том, чтобы уничтожить украинскую государственность как таковую. Видимо, они рассчитывали на то, что зайдут организованными колоннами, люди встретят их с хлебом-солью и на этом украинская государственность закончится".

"По состоянию на сегодняшний день они сознательно из РФ едут сюда, чтобы сознательно убивать именно украинцев, именно убивать. И суть этой войны заключается в том, что если сейчас мы не убьем этого врага, то будем уничтожены мы. Потому что они пришли сознательно, хотя и несут сейчас безумные потери, в том числе на Донецком оперативном направлении, в районе Бахмута, но все равно идут убивать украинцев". (Интервью Дмитрию Комарову для проекта "Рік", 24 февраля 2023 года).

О победе:

"Наша победа однозначно – освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого мало. Украина как государство должно сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля, никогда не повторилось. Это должен быть восстановлен такой военный институт, которая никогда не позволит россиянам повторить все". (Интервью Дмитрию Комарову для проекта "Рік", 24 февраля 2023 года).

Залужный – дипломат

Еще 7 марта президент согласовал кандидатуру экс-головкома ВСУ на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Официальный указ вышел 9 мая, а фактически исполнение обязанностей Валерий Залужный приступит 10 июля.

Ранее источники сообщали, что он прошел соответствующую подготовку к началу дипломатической службы, а затем информировали, что генерал в отставке отправился в Британию.

Символ устойчивости Украины

Валерий Залужный в должности главнокомандующего ВСУ стал для украинского народа символом устойчивости в сверхсложные времена российского полномасштабного вторжения. Генерал имел уважение как среди военнослужащих и гражданского населения Украины, так и за рубежом – там его воспринимали как символ устойчивости, силы и несокрушимости нашего государства.

Своими словами и действиями он смог "отрезвить" мир, ожидавший молниеносную и легкую победу над оккупантами, а также регулярно напоминал украинцам, что каждый клочок свободной земли дается ВСУ сверхчеловеческими усилиями.

Как главком ВСУ Залужным восхищались в Украине и за ее пределами. Американское издание Politico в апреле 2022 года назвало его "железным генералом" после блестящего разгрома российских оккупантов в Киевской области, когда они мечтали о "Киеве за три дня". Тогда украинская армия во главе с Залужным навсегда изменила ход войны, а в дальнейшем еще имела много отмеченных в мире успехов.

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У Валерия Залужного есть жена Елена, которая работает финансисткой в "Укргазбанке". Супруги воспитывают двух дочерей. Старшая – уже военнослужащая в Киевском гарнизоне, а младшая планирует стать медикиней и учится по этой специальности в мединституте.

В преддверии дня рождения эксголовком опубликовал фото с отдыха с женой в Украинских Карпатах. Он подписал его словами "Украина волшебная" и снова очаровал украинцев.

Сегодня они активно приобщаются к приветствию Залужного, которого все еще называют господином генералом, и благодарят его за оборону государства.

Как сообщал OBOZ.UA, эксголовком Валерий Залужный регулярно попадал в объективы камер. Его фотографии часто передавали боль всего народа, изредка становились мемами и смешили, а иногда даже напоминали украинцам о прошлом.

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