В Минздраве уточнили, как звездам и депутатам делают прививки от COVID-19 без очереди

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в дорожную карту вакцинации, чтобы вакцинировать публичных и известных людей от коронавируса вне очереди.

Это позволило популяризовать вакцинацию, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Минздрава. Звезд и депутатов вакцинируют остатком неиспользованной вакцины.

"Вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия она должна быть использована в течение 6 часов. Повторное охлаждение или перевозка этих доз строго запрещена. И если вакцина не будет использована, она подлежит утилизации", – пояснил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что в первую очередь Минздрав привлекает лиц из групп риска последующих этапов. А если это сделать невозможно, то вакцинироваться предлагают известным людям.

"Для демонстрации на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 – безопасна и целесообразна", – отметил Ляшко.

выдающихся писателей, журналистов, спортсменов, музыкантов, актеров, певцов , других деятелей сферы культуры, старше 60 лет;

народных депутатов Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций, главных государственных санитарных врачей , лидеров и представителей религиозных организаций;

участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что все, кто был вакцинирован вне очереди обязательно получат вторую дозу той же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина от NovaVax Inc на 96% эффективна в предотвращении случаев заражения, вызванных оригинальной версией коронавируса. Ее летом 2021 года закупит Украина.