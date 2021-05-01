Вадим Новинский в составе делегации УПЦ привез в Украину Благодатный огонь

В субботу, 1 мая, народный депутат Украины Вадим Новинский вместе с официальной делегацией Украинской Православной Церкви прибыл в аэропорт "Жуляны" с Благодатным Огнем, который сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Делегация вылетела в Иерусалим, а затем доставила в Украину Благодатный Огонь, полученный из рук Патриарха Иерусалимского Феофила III.

"Благодатный Огонь, который мы привезли в Украину, согревает каждого из нас. Искренне хочу, чтобы он дал нам тепло, согрел нашу веру и укрепил нашу любовь – и любовь к Богу, и друг к другу. Пусть он принесет мир в каждое сердце, и тогда мир наступит и на нашей земле!" – отметил Новинский.

По прибытию в терминал аэропорта "Жуляны" представители епархий УПЦ получили Благодатный Огонь и развезут его по всей Украине, во все областные и районные центры.

По словам Новинского, несмотря на связанные с пандемией ограничения, нерукотворное чудо схождения Благодатного огня вновь и вновь создает всеобщую атмосферу ликования и радости, укрепляет веру миллионов верующих и зажигает огонь Пасхальной радости в сердцах.

"Нам как никогда сейчас необходимо утешение, и Благодатный огонь, и Светлое Христово Воскресение, которое мы встретим через несколько часов – это твердое основание нашей жизни и надежда, что спасительное Промышление Господа помогает всем нам и ведет нас к правде и Истине. Поздравляю всех нас со Светлым Праздником Христова Воскресения! Христос Воскрес!" – добавил депутат.

Стоит отметить, что встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры состоится около 23:00.

На протяжении более десяти лет Фонд Вадима Новинского в Честь Покрова Пресвятой Богородицы совместно с Украинской Православной Церковью доставляет Благодатный Огонь в Украину со Святой Земли.

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