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В Житомире языковой скандал закончился разборками: одна из героев в сети призвала к "примирению" с Россией. Фото и видео.

Марина Лисничук
Общество
4 минуты
3,4 т.
В Житомире языковой скандал закончился разборками: одна из героев в сети призвала к 'примирению' с Россией. Фото и видео.

В одном из торговых центров Житомира разгорелся спор из-за обслуживания на русском языке, когда продавцы оскорбительно отозвались о западном украинском городе. Посетитель магазина включила камеру и сделала им замечание, а те набросились на нее со словами угроз.

Видео дня

Закончилось все заявлением в полицию, рассказала его автор Светлана Роспотнюк – старшая преподавательница кафедры иностранных языков в Полесском национальном университете. Она распространила кадры инцидента в Facebook, а подписчики нашли не менее скандальный ролик с его героиней, призывающей Украину к "примирению" с РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, произошло все в ТЦ "Остров" в микрорайоне Маликова, где магазинчик "Украинские цыплята" оказался "совсем не украинским".

"Стою в очереди за мясом. Продавщица читает вслух для покупателя название города производителя какого-то продукта и называет "Иванко-Франковская область, Бандеровское", затем добавляя "ужасное название", а ее коллега – мужчина, который обслуживает пару пожилых людей, еще добавляет – "дибильное название", – рассказала Роспотнюк.

В Житомире языковой скандал закончился разборками: одна из героев в сети призвала к "примирению" с Россией. Фото и видео.

По ее словам, она надеялась, что продавцы шутят, поэтому отметила: "лучше Бандеровск, чем Московск", а в ответ от мужчины услышала: "Лучше уже московск". Женщина решила поинтересоваться, почему они вообще говорят по-русски, если согласно ст. 30 Закона Украины "О языке" обязаны обслуживать клиентов на украинском.

В Житомире языковой скандал закончился разборками: одна из героев в сети призвала к "примирению" с Россией. Фото и видео.

"Мое замечание крайне им не понравилось, начались крики ко мне типа: "какая разница?", "имею право", что-то о Конституции Украины и дальше неразборчиво", – вспомнила Роспотнюк.

Продавцам, говорит, ответила: если они "вправе разговаривать, как желают", то она может снять это на видео.

"Что было дальше? Дама и ее коллега агрессивно вылетают из подсобки, мужчина, который в два раза выше и больше меня, хватает меня за плечи, навалившись всем весом, ударяет в стеклянное окно и начинает выталкивать из магазина. Все это под крики и попытки отобрать телефон", – указала женщина, добавив, что короткое видео – это все, что ей удалось снять, но "оно достаточно многословное".

Женщина указала, что из-за витрины магазина свидетели также видели нападение на нее этих продавцов. Далее последовал вызов правоохранителей и "угрозы во время ожидания приезда патруля". После, добавила она, мужчина-нападающий "быстро покинул магазин" и дальше о его судьбе ничего неизвестно, поскольку коллега-продавщица "начала стремительно отрицать его существование".

В Житомире языковой скандал закончился разборками: одна из героев в сети призвала к "примирению" с Россией. Фото и видео.

"Все полицией задокументировано, следы нападения тоже. Пока ждали наряд, слышали отзывы от местных, что это не первое проявление пророссийской позиции этой пары. Делайте выводы, стоит ли покупать "украинские" цыплята с привкусом московска. Никогда не думала, что когда-то в Житомире стану жертвой нападения из-за украинского языка. Телесные повреждения зафиксированы, уголовное производство открыто", – подытожила Светлана Роспотнюк.

В Житомире языковой скандал закончился разборками: одна из героев в сети призвала к "примирению" с Россией. Фото и видео.

В комментариях к ее посту подписчики указали, что это действительно не первый столь неприятный инцидент в этом магазине, связанный "с откровенной пророссийской позицией продавцов (владельцев)".

"С тех пор не обслуживаюсь там. Надеюсь, что Служба безопасности Украины отреагирует на ситуацию, но было бы правильно, если бы и граждане знали и сделали для себя выводы", – прокомментировала Татьяна Черняхович.

В Житомире языковой скандал закончился разборками: одна из героев в сети призвала к "примирению" с Россией. Фото и видео.

Также пользователи нашли в соцсетях героиню этого языкового скандала – рыжеволосую женщину, проверкой которой, считают они, должна заняться СБУ. Было опубликовано одно из ее видео в Tik-Tok, на котором она прилепила рядом флаги России (его первым) и Украины с символом рукопожатия между ними, а внизу указала, мол, украинцы "устали" от войны, поэтому время странам "примириться" .

Подписчиков это откровенно возмутило, они не скрывали раздражение тем, что на девятый год войны, полтора из которых – полномасштабной, в Украине "скрывается" так много сторонников страны-агрессора.

В Житомире языковой скандал закончился разборками: одна из героев в сети призвала к "примирению" с Россией. Фото и видео.

"Эта курица еще с начала войны, когда я говорил скажи птин хуло, говорила а почему он хуло... Все ждал удобного времени... Еще прилетит... И муж по-моему здоров у нее, повестку су*арие!!! Где хваленые ТЦК???", "Пусть валят в свою Москву недоделанную", "От гниды, надеюсь, понесут должное наказание, жаль, что нельзя их депортировать в московию, на "родину", " Их давно уже ждет чемодан, вокзал, рассия", – прокомментировали пользователи сети.

В Житомире языковой скандал закончился разборками: одна из героев в сети призвала к "примирению" с Россией. Фото и видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре двое сотрудников сетевого магазина "Вина мира" отказались обслуживать покупательницу на украинском языке, и даже процитировали в свое оправдание Конституцию, правда, тоже на русском. Уже на следующий день обоих молодых людей уволили, а менеджер сети национального уровня позвонила клиентке с извинениями и заверениями в патриотизме сети.

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