В Житомире языковой скандал закончился разборками: одна из героев в сети призвала к 'примирению' с Россией. Фото и видео.

В одном из торговых центров Житомира разгорелся спор из-за обслуживания на русском языке, когда продавцы оскорбительно отозвались о западном украинском городе. Посетитель магазина включила камеру и сделала им замечание, а те набросились на нее со словами угроз.

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Закончилось все заявлением в полицию, рассказала его автор Светлана Роспотнюк – старшая преподавательница кафедры иностранных языков в Полесском национальном университете. Она распространила кадры инцидента в Facebook, а подписчики нашли не менее скандальный ролик с его героиней, призывающей Украину к "примирению" с РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, произошло все в ТЦ "Остров" в микрорайоне Маликова, где магазинчик "Украинские цыплята" оказался "совсем не украинским".

"Стою в очереди за мясом. Продавщица читает вслух для покупателя название города производителя какого-то продукта и называет "Иванко-Франковская область, Бандеровское", затем добавляя "ужасное название", а ее коллега – мужчина, который обслуживает пару пожилых людей, еще добавляет – "дибильное название", – рассказала Роспотнюк.

По ее словам, она надеялась, что продавцы шутят, поэтому отметила: "лучше Бандеровск, чем Московск", а в ответ от мужчины услышала: "Лучше уже московск". Женщина решила поинтересоваться, почему они вообще говорят по-русски, если согласно ст. 30 Закона Украины "О языке" обязаны обслуживать клиентов на украинском.

"Мое замечание крайне им не понравилось, начались крики ко мне типа: "какая разница?", "имею право", что-то о Конституции Украины и дальше неразборчиво", – вспомнила Роспотнюк.

Продавцам, говорит, ответила: если они "вправе разговаривать, как желают", то она может снять это на видео.

"Что было дальше? Дама и ее коллега агрессивно вылетают из подсобки, мужчина, который в два раза выше и больше меня, хватает меня за плечи, навалившись всем весом, ударяет в стеклянное окно и начинает выталкивать из магазина. Все это под крики и попытки отобрать телефон", – указала женщина, добавив, что короткое видео – это все, что ей удалось снять, но "оно достаточно многословное".

Женщина указала, что из-за витрины магазина свидетели также видели нападение на нее этих продавцов. Далее последовал вызов правоохранителей и "угрозы во время ожидания приезда патруля". После, добавила она, мужчина-нападающий "быстро покинул магазин" и дальше о его судьбе ничего неизвестно, поскольку коллега-продавщица "начала стремительно отрицать его существование".

"Все полицией задокументировано, следы нападения тоже. Пока ждали наряд, слышали отзывы от местных, что это не первое проявление пророссийской позиции этой пары. Делайте выводы, стоит ли покупать "украинские" цыплята с привкусом московска. Никогда не думала, что когда-то в Житомире стану жертвой нападения из-за украинского языка. Телесные повреждения зафиксированы, уголовное производство открыто", – подытожила Светлана Роспотнюк.

В комментариях к ее посту подписчики указали, что это действительно не первый столь неприятный инцидент в этом магазине, связанный "с откровенной пророссийской позицией продавцов (владельцев)".

"С тех пор не обслуживаюсь там. Надеюсь, что Служба безопасности Украины отреагирует на ситуацию, но было бы правильно, если бы и граждане знали и сделали для себя выводы", – прокомментировала Татьяна Черняхович.

Также пользователи нашли в соцсетях героиню этого языкового скандала – рыжеволосую женщину, проверкой которой, считают они, должна заняться СБУ. Было опубликовано одно из ее видео в Tik-Tok, на котором она прилепила рядом флаги России (его первым) и Украины с символом рукопожатия между ними, а внизу указала, мол, украинцы "устали" от войны, поэтому время странам "примириться" .

Подписчиков это откровенно возмутило, они не скрывали раздражение тем, что на девятый год войны, полтора из которых – полномасштабной, в Украине "скрывается" так много сторонников страны-агрессора.

"Эта курица еще с начала войны, когда я говорил скажи птин хуло, говорила а почему он хуло... Все ждал удобного времени... Еще прилетит... И муж по-моему здоров у нее, повестку су*арие!!! Где хваленые ТЦК???", "Пусть валят в свою Москву недоделанную", "От гниды, надеюсь, понесут должное наказание, жаль, что нельзя их депортировать в московию, на "родину", " Их давно уже ждет чемодан, вокзал, рассия", – прокомментировали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре двое сотрудников сетевого магазина "Вина мира" отказались обслуживать покупательницу на украинском языке, и даже процитировали в свое оправдание Конституцию, правда, тоже на русском. Уже на следующий день обоих молодых людей уволили, а менеджер сети национального уровня позвонила клиентке с извинениями и заверениями в патриотизме сети.

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