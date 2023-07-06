В Днепре продавцы в магазине отказались говорить с покупательницей на украинском: скандал получил продолжение

В Днепре два сотрудника сетевого магазина "Вина мира" отказались обслуживать покупательницу на украинском языке, и даже процитировали в свое оправдание Конституцию, также на русском. Уже на следующий день обоих молодых людей уволили, а менеджер сети национального уровня позвонила клиентке с извинениями и заверениями в патриотизме сети.

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Скандальную историю, случившуюся с ней, описала в Facebook пользовательница Виктория Нарижная. Она отметила, что в тот день в Киеве как раз прощались с писательницей Викторией Амелиной, которая погибла в Краматорске в результате ракетного удара, нанесенного россиянами. Женщина была очень расстроена по поводу смерти поэтессы (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

По словам Нарижной, отказались обслуживать ее украинским сотрудники магазина по имени Александр и Павел.

"Не просто отказываются, а заявляют, что своим требованием я нарушаю их конституционные права. Не просто заявляют, а прямо цитируют мне Конституцию по уже открытой на телефоне ссылке с соответствующей статьей (видите, пацаны не просто вино продают, они на боевом посту, на защите прав угнетенного русскоязычного человека, подстерегают в основе мерзких нацистов типа меня), и цитируют – внимание – синхронно переводя украинский текст на русский", – возмущенно сообщила женщина.

"Я даже заглянула на экран, думая, где это они нашли российский перевод Конституции, но нет, это такое большое отвращение к украинскому, что он, кажется, прямо испаряется из их ртов, сразу автоматически превращаясь в русский", – подчеркнула Нарижная.

Она объяснила, что была настолько расстроена из-за смерти Амелиной, что даже забыла снять страстные монологи продавцов на видео или просто оставить товар на кассе – автоматически оплатила и ушла.

"Моей победой в этой ситуации стало только то, что я расплакалась уже в машине", – добавила женщина, однако не оставила надежды привлечь "героических диссидентов" к ответственности.

Впоследствии в комментарии "Суспільному" женщина добавила, что была возмущена ситуацией и в то же время было очевидно, что подобное здесь не в первый раз.

"Я была очень возмущена, что должна еще выпрашивать свой украинский. Мы начали спор и подошел его коллега, который начал мне доказывать, что я нарушаю его конституционные права. Полез цитировать Конституцию с экрана телефона. Было сразу заметно, что это, очевидно, не первый случай", – рассказала Виктория.

Женщина отметила, что пользователи Facebook распространяли ее сообщение на официальной странице сети магазинов в Днепре, однако ее сделали приватной и владельцы никакого ответа не обнародовали.

"Мне хотелось, чтобы те люди, которые отвечают за бренд, если не по всей Украине, то, по крайней мере, в Днепре, принесли мне извинения и другим украиноязычным потребителям, которые приходят в их магазин и сталкиваются с такими же проблемами", – пояснила Нарижная.

Уже на следующий день женщине позвонила по телефону менеджер сети.

"Получила звонок от менеджера национального уровня с извинениями, заверениями в патриотизме сети и обещаниями работать над качеством персонала. Честно говоря, я думала, "Вина мира" – достаточно циничный бизнес, осознающий свое выигрышное положение на рынке и поэтому безразличный ко всем этим имиджевым штукам. Приятно обнаружить, что это не так. И благодарю всех френдов, которые стали на мою защиту в этой ситуации", – позже написала Нарижная.

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