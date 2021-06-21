В Ялте продолжают борьбу с последствиями потопа: река бушует, купаться в море запрещено
По состоянию на 21 июня, в Ялте местные жители все еще борются с последствиями потопа. Море у берегов стало бурого оттенка после подтопления из-за мусора и грязи, которые смыли потоки воды. Однако это не мешало некоторым горожанам купаться в грязном море.
Как сообщает "Крыминформ", местные "власти" запретили купаться в море до 23 июня. Специалисты намерены проверить морскую воду на холеру и другие инфекционные заболевания.
Кроме возможного заражения воды, стихия повредила жилые дома. Так, на улице Джафера Сейдамета в микрорайоне Васильевка затопило десяток домов.
"Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом", – сказала так званная глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она отметила, что путь стоку воды частично преграждают старые троллейбусы. Сейчас "власти" стараются разрешить задачу по расширению русла реки Водопадная.
"Большинство жителей – в первую очередь дети и старики – эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома", – отметила чиновница.
"Депутат" Ялтинского городского совета Андрей Проценко в Facebook написал, что водой затопило детсад по улице Музейной.
"Родители своими силами отводят реку от здания садика и от входа, двор разрушен и все в грязи! И может даже работа садика будет приостановлена на неопределённый срок до восстановления, или частично ограничена", – сообщил он.
Также согласно сообщениям в соцсетях вода не отступает по улице Вергасова.
В свою очередь из-за обильных дождей Ялта превысила годовой объем, необходимый для водоподачи. Удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при годовой потребности всего города в 21 млн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Затопленную Ялту показали с высоты птичьего полета. Улицы превратились в бурлящие реки. Ранее от наводнения пострадала Керчь: дожди затопили город, "похоронив" десятки автомобилей. Сергей Аксенов осмотрел масштабы потопа на моторной лодке.
Между тем глава МВД Украины Арсен Аваков в связи с ситуацией в Крыму призвал не злорадствовать. То, что произошло, он назвал природной катастрофой.
В результате стихийного бедствия в Ялте погиб человек, 19 человек пострадали, одна женщина пропала без вести.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева так радовалась размытой от дождя дамбе на Херсонщине в Украине, что этим и предсказала непогоду в оккупированный Крым, который страдает от потопа.
Также в Крыму увеличили количество военных. Около 21 тысячи российских военных якобы будут помогать крымчанам, которые пострадали из-за наводнения.