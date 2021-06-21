В Ялте продолжают борьбу с последствиями потопа: река бушует, купаться в море запрещено

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Ялте продолжают борьбу с последствиями потопа: река бушует, купаться в море запрещено

По состоянию на 21 июня, в Ялте местные жители все еще борются с последствиями потопа. Море у берегов стало бурого оттенка после подтопления из-за мусора и грязи, которые смыли потоки воды. Однако это не мешало некоторым горожанам купаться в грязном море.

Как сообщает "Крыминформ", местные "власти" запретили купаться в море до 23 июня. Специалисты намерены проверить морскую воду на холеру и другие инфекционные заболевания.

Потоп в Ялте

Кроме возможного заражения воды, стихия повредила жилые дома. Так, на улице Джафера Сейдамета в микрорайоне Васильевка затопило десяток домов.

Видео дня

"Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом", – сказала так званная глава администрации Ялты Янина Павленко.

Затопленная Ялта

Она отметила, что путь стоку воды частично преграждают старые троллейбусы. Сейчас "власти" стараются разрешить задачу по расширению русла реки Водопадная.

"Большинство жителей – в первую очередь дети и старики – эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома", – отметила чиновница.

Затопленные старые автобусы

"Депутат" Ялтинского городского совета Андрей Проценко в Facebook написал, что водой затопило детсад по улице Музейной.

"Родители своими силами отводят реку от здания садика и от входа, двор разрушен и все в грязи! И может даже работа садика будет приостановлена на неопределённый срок до восстановления, или частично ограничена", – сообщил он.

Потоп у садика

Также согласно сообщениям в соцсетях вода не отступает по улице Вергасова.

В свою очередь из-за обильных дождей Ялта превысила годовой объем, необходимый для водоподачи. Удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при годовой потребности всего города в 21 млн.

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