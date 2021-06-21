Шойгу заявил о наращивании группировки российских военных в Крыму и назвал причину
Во временно оккупированном Россией Крыму увеличили количество военных. Около 21 тысячи российских военных якобы будут помогать крымчанам, которые пострадали из-за наводнения.
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС. По его словам, военных стянули в Крым по поручению президента РФ Владимира Путина.
"Даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Крыма, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Помимо военных в Крым стянули 1 367 единиц автомобильной и специальной техники. Военные должны будут работать в 36 населенных пунктах полуострова. Они якобы будут расчищать завалы и селевые сходы грунта, а также подвозить питьевую воду, стройматериалы и товары первой необходимости.
Также для пострадавших крымчан по запросу местных "властей" могут развернуть полевые кухни и мобильные пункты питания.
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