Слишком радовались размытой Херсонщине: пропогандистку Скабееву подкололи потопом в Крыму

Российская журналистка Ольга Скабеева так радовалась размытой от дождя дамбе на Херсонщине в Украине, что этим и предсказала непогоду в оккупированный Крым, который страдает от потопа.

Такое мнение высказали в Twitter "Литовская хунта". В сети опубликовали соответствующее видео, где сравнили два события.

"Скабеева так радовалась размытой дождем дамбе на Херсонщине, что в итоге через несколько дней вода все-таки "самоопределилась" и затопила...оккупированные Керчь с Ялтой. Вата в Кыму воет, пенсионеры в РФ готовят кошельки. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним", – говорится в подписи под видео.

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