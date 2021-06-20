Слишком радовались размытой Херсонщине: пропогандистку Скабееву подкололи потопом в Крыму
Российская журналистка Ольга Скабеева так радовалась размытой от дождя дамбе на Херсонщине в Украине, что этим и предсказала непогоду в оккупированный Крым, который страдает от потопа.
Такое мнение высказали в Twitter "Литовская хунта". В сети опубликовали соответствующее видео, где сравнили два события.
"Скабеева так радовалась размытой дождем дамбе на Херсонщине, что в итоге через несколько дней вода все-таки "самоопределилась" и затопила...оккупированные Керчь с Ялтой. Вата в Кыму воет, пенсионеры в РФ готовят кошельки. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним", – говорится в подписи под видео.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Затопленную Ялту показали с высоты птичьего полета. Улицы превратились в бурлящие реки. Ранее от наводнения пострадала Керчь: дожди затопили город, "похоронив" десятки автомобилей. Аксенов осмотрел масштабы потопа на моторной лодке.
Между тем глава МВД Украины Арсен Аваков в связи с ситуацией в Крыму призвал не злорадствовать. То, что произошло, он назвал природной катастрофой.
В результате стихийного бедствия в Ялте погиб человек, 19 человек пострадали, одна женщина пропала без вести.