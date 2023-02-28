В Вооруженных силах Канады показали, как вместе с поляками обучали украинских военных управлять Leopard. Видео

В Польше продолжаются учения украинских военных управлять боевыми танками Leopard. Тренировки проходят под руководством Вооруженных сил Канады в партнерстве с военными Польши.

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Как украинские защитники справляются с танками, показали на видео. Соответствующий ролик опубликовали в Twitter канадские военные.

"Канадские вооруженные силы в партнерстве с польскими вооруженными силами обучали новобранцев-украинцев основам танка Leopard в западной Польше", – говорится в сообщении.

В ролике показаны тренировки на реальном Leopard, а также загрузка боеприпасов в пушку танка.

Стоит отметить, что в пятницу, 24 февраля, стало известно, что первые четыре танка Leopard 2, передаваемые нашими партнерами, уже в Украине. Один из них уже успел протестовать министр обороны Алексей Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности призвал союзников немедленно отправить Украине танки. Он подчеркнул, что войну затягивают не оружие Запада, а президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес, посетивший Украину 23 февраля, пообещал Киеву системы ПВО и танки третьего поколения Leopard 2. А президент Польши Анджей Дуда накануне заявил, что польские Leopard 2 уже готовы к отправке в Украину.

Со своей стороны о готовности передать ВСУ Leopard 2 также заявила Швеция. В минобороны Британии говорят, что танки Challenger могут прибыть в Украину весной. Вероятно, украинская армия получит более 14 обещанных машин.