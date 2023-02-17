Шольц призвал союзников поскорее отправить Украине танки: войну затягивает Путин, а не западное оружие

Войну в Украине затягивает не военная помощь Запада, а президент РФ Владимир Путин, не желающий прекратить неспровоцированную агрессию России против соседнего суверенного государства. Оружие западного производства наоборот приближает возвращение мира в Европу.

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Об этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 17 февраля, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Укринформ". Глава немецкого правительства призвал страны, которые могут передать Украине танки, не медлить с решением и сделать это сейчас, ведь от исхода войны в Украине зависит, будет жить мир, руководствуясь силой права или правом силы.

В своем выступлении Шольц косвенно отреагировал на постоянные обвинения Москвы в том, что именно поддержка, которую Украина получает от Запада, "затягивает войну". Федеральный канцлер подчеркнул: войну затягивает не западное вооружение, а президент РФ Владимир Путин, не желающий прекращать агрессию.

"Это не наше оружие продлевает войну, а наоборот. Чем раньше Путин увидит, что его империалистические цели не реализуются, тем больше шансов на завершение этой войны", - подчеркнул Шольц.

Он убежден, что "путинский ревизионизм не победит", ведь украинский народ переживает небывалое единение, беспрецедентное единство также наблюдается между странами-членами Евросоюза, а НАТО только крепнет и расширяется.

По словам Шольца, решения национальных европейских правительств понимают и поддерживают и граждане стран Евросоюза. Кремль не ожидал подобной солидарности, она стала для Путина полной неожиданностью.

Чтобы помочь Украине, мир должен сделать больше. Шольц, в частности, призвал страны, которые могут отправить танки Украине, сделать это как можно быстрее.

"Все те, кто может прислать боевые танки этого типа, должны сделать это. Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок (министр иностранных дел Германии. – Ред.) и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах , чтобы сделать эти решения более легкими для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь, в Германии, или оказывать поддержку с точки зрения поставок и логистики", - сказал канцлер Германии.

Шольц также подчеркнул: все виновные в военных преступлениях в Украине должны быть привлечены к ответственности.

"Без ответственности нет надежды на продолжительный мир", - отметил канцлер Германии.

Напомним, 17 февраля в Германии стартовал в Мюнхенская конференция безопасности. В этом году центральной темой для обсуждения более 150 высокопоставленных должностных лиц мощных государств мира станет война в Украине и ее глобальное влияние на безопасность в Европе и мире.

Участие в конференции в режиме онлайн принял президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он сравнил Украину с библейским Давидом, который смог победить Голиафа, который был сильнее - и заявил, что победы Украины альтернативы нет.

На полях Мюнхенской конференции безопасности присутствует также украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. По его словам, Украина будет продвигать в этом году три ключевые темы: передачу партнерами дальнобойных ракет и истребителей, вступление нашего государства в НАТО и послевоенная судьба России, официальных представителей которой на конференцию в этом году не пригласили.