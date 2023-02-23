Испания предоставит Украине танки Leopard, системы ПВО и присоединится к плану fast recovery: Санчес раскрыл детали помощи

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который утром 23 февраля прибыл с рабочим визитом в Киев, рассказал о конкретных шагах помощи Украине на фоне полномасштабной войны с Россией. Мадрид направит украинским защитникам системы противовоздушной обороны и танки "Leopard-2".

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Как раз сейчас наши бойцы проходят обучение на этой технике. Об этом политик рассказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Мы продолжаем вести переговоры со швейцарским правительством, чтобы получить возможность передать Украине танки "Gepard". Швейцария производит эти боевые машины, но пока по разным причинам выступает против того, чтобы они входили в военный пакет для вашей страны. Верим, что это временно", – указал Санчес.

Он также добавил, что Испания присоединяется к плану быстрого восстановления Украины Fast recovery. Он предусматривает оперативное восстановление объектов социальной инфраструктуры, разрушенных в результате полномасштабного российского вторжения, и должен учесть лучшие современные строительные стандарты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия готовит новый – шестой пакет военной помощи Украине. Европейское государство предоставит нашей стране больше систем противовоздушной обороны.

Также президент Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступили с текстом декларации, заключенной между двумя государствами. Документ подтверждает безоговорочную поддержку Украины, как борца за ценности демократического мира, а также кандидата на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз.

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