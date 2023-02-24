''Где здесь дорога на Москву?'': Резников протестировал польский танк Leopard 2. Видео

В пятницу, 24 февраля, стало известно, что первые четыре танка Leopard 2, передаваемые нашими партнерами, уже в Украине. Один из них уже успел протестовать министр обороны Алексей Резников.

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Глава Минобороны Украины записал шутливое видео из кабины "Леопарда" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). Политик также рассказал, каковы его первые впечатления от современных танков.

"Извините, а где здесь дорога на Москву?" – на польском языке сказал Резников, вылезая из бронемашины.

Этой фразой министр, судя по видео, повеселил тех, кто был рядом с ним.

Первую партию танков Leopard 2 передал премьер Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев. Эти машины Украина получила от Польши и Швеции.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил прибытие первых танков Leopard 2 в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия передаст Украине не 14, а 18 танков Leopard 2A6. Таким образом эта бронетехника вместе с танками из Швеции и Португалии составит батальон.

– Также в ближайшее время Украина получит остальные обещанные танки Leopard и 60 танков PT-91 Twardy от Польши. Сейчас украинские военные проходят обучение по управлению этими боевыми машинами.

– Тем временем правительство Канады приняло решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2. В общей сложности ВСУ получат от государства восемь единиц этой военной техники.

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