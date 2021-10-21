В Варшаве заложили камень в память о жертвах трагедии Бабьего Яра

В среду, 20 октября, в Варшаве состоялась церемония, во время которой был заложен камень памяти жертвам Бабьего Яра по случаю 80-й годовщины трагедии. Мероприятие прошло на старом Еврейском кладбище Варшавы, одном из крупнейших еврейских кладбищ Европы. Открытие мемориальной таблички было инициировано Еврейским историческим институтом имени Э. Рингельблюма в Варшаве, а именно – его директором Моникой Кравчик, при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Как сообщила пресслужба, на церемонии присутствовали члены парламентской группы Сейма по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы свободной от геноцида и ненависти, другие парламентарии Сейма, представители польского правительства, еврейской общины Варшавы, представители Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", а также посольства Израиля.

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"Еврейский исторический институт совместно с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" выступили с этой инициативой, поскольку многие евреи-польские граждане погибли во время Холокоста в Восточной Европе, а также потому, что помнить всех жертв – важный долг. Преступления геноцида не имеют срока давности, поэтому наша память об этой трагедии должна быть вечной, – отметила директор Еврейского исторического института имени Э. Рингельблюма в Варшаве Моника Кравчик. – 80-летие нацистских преступлений в Бабьем Яру – это возможность подвести итоги многих исторических событий. Это также возможность подтвердить взаимное сотрудничество, и оценить тот факт, что независимая Украина придает большое значение должному чествованию жертв немецкой оккупации в Восточной Европе и геноцида, известного как "Холокост от пуль". Также кажется уместным, чтобы чествование 80-й годовщины трагедии имело материальное измерение, то есть каменную плиту, которую мы сейчас открываем".

Надпись на мемориальной табличке гласит: "В память о евреях и других жертвах, убитых немецкими нацистами в Бабьем Яру (Киев, Украина) в 1941 и последующих годах. К 80-той годовщине преступления, приведший к гибели более 70 тысяч мужчин, женщин и детей".

За два дня, 29–30 сентября 1941 года, в Бабьем Яру расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев. Бабий Яр стал страшным символом Холокоста в Восточной Европе. За годы нацистской оккупации здесь убили, по разным оценкам, от 70 до 100 тысяч человек. Это преступление стало символом "Холокоста от пуль" в Восточной Европе. Поскольку на восточном фронте основным методом убийства евреев были расстрелы, тогда как в Германии и оккупированных странах Западной Европы их направляли в лагеря смерти и убивали в газовых камерах.

Нацисты пытались скрыть свое преступление в Бабьем Яру, а советская власть по идеологическим соображениям сначала замалчивала, а позже искажала информацию о трагедии.

"33 771 жертва массовых расстрелов, которые произошли в течение двух дней сентября 1941 года, были похоронены в яру под Киевом. Они не могли рассчитывать на достойную смерть, достойное захоронение и многие десятилетия – даже на память. Нацистское преступление, совершенное в Бабьем Яру, в связи с политикой Советского Союза не только не было описано должным образом, его не вспоминали и не оплакивали должным образом, – подчеркнул депутат Сейма, председатель "Парламентской группы по вопросам память о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы, свободной от геноцида и ненависти" Марек Рутка. – 14 сентября многие из нас собрались здесь, в Сейме Республики Польша, чтобы не замалчивать память о преступлении, совершенном 80 лет назад. Вспоминая слова, прозвучавшие тогда в польском парламенте, мы можем с полной уверенностью заявить, что не будем мириться с преступлениями, актами ненависти, проявлениями антисемитизма и расизма. Мы не должны допустить, чтобы релятивизация преступлений искажала историческую правду, даже если это будет неудобно и болезненно".

Напомним, 14 сентября 2021, во время заседания польского Сейма по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, впервые была проанансована закладка камня памяти. Мероприятие было организовано "Парламентской группой по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы, свободной от геноцида и ненависти" совместно с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр". Участие в нем также приняли украинские парламентарии – члены рабочей группы Верховной Рады "Бабий Яр – память для будущего".

Еврейский исторический институт – это исследовательский центр в Варшаве, основанный в 1948 году с целью координации работы еврейских исторических обществ, собирали, главным образом, материалы о Холокосте.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.