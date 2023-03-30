В УПЦ МП решили наложить ''санкции'' на архимандрита Лавры, который первым перешел в ПЦУ

Украинская православная церковь Московского патриархата решила наказать архимандрита Авраамия (Лотыша). Ранее члена Духовного собора Лавры назначили исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Он призвал братию переходить в Поместную церковь (ВЦУ).

Видео дня

За это Авраамия обвинили в уклонении в раскол и грубом нарушении присяги. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архимандриту запретили совершать богослужения.

"За действия, нарушающие 10, 11 и 39 правила святых Апостолов, 2-е правило Антиохийского Собора, указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Аврамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", – сказано в сообщении.

Напомним: настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Он выразил надежду, что государство поможет защитить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата.

Авраамий решил остаться в месте, где он слагал обеты перед Богом, и призвал других священников переходить в ПЦУ.

Епифаний со своей стороны призвал братию Киево-Печерской лавры "отвергнуть беззаконные власти Москвы" и сотрудничать с ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Епископ УПЦ Московского патриархата митрополит Павел (Петр Лебедь) заявлял, что представители УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители российской церкви якобы имеют законное право находиться в обители.

– Утром 29 марта там начали собираться верующие УПЦ МП. В этот день монахи Московского патриархата должны были окончательно покинуть территорию заповедника.

– После этого вечером 29 марта уже бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского и его семьи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!