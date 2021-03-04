В Украину зайдет холодный фронт: появился свежий прогноз погоды

В пятницу, 5 марта, в Украину зайдет атмосферный фронт, который вызовет похолодание и перепады погоды в большинстве регионов.

Такой прогноз опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что снижение температуры начнется уже в последний рабочий день недели. Так, столбики термометров днем не поднимутся выше +2...+6 градусов.

Исключение составят лишь юг, Днепр, Кропивницкий с районами, Донетчина и Черновицкая области – там будет тепло, +8...+13 градусов.

"Атмосферный фронт принесет осадки, дождь, из-за похолодания местами с мокрым снегом. В южной части будет преобладать сухая погода", – написала Диденко.

В Киеве смена погоды начнется в субботу, 5 марта. Особенно ее почувствуют метеозависимые люди, предупредила синоптик. Так, прогнозируется дождь, местами мокрый снег и похолодание в течение дня до +2...+4 градусов.

В субботу и воскресенье, 5-6 марта, холодная погода удержится по всей Украине, однако серьезных осадков не предвидится.

"Поэтому сегодня – греемся, на выходные – немного мерзнем. Все, как весной", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта погода в Украине будет ясной, солнечной и сухой, а в некоторых регионах потеплеет. Однако днем в большинстве областей ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Киеве на 8 Марта обещают холодную и мокрую погоду – днем температура составит лишь 3 градуса.