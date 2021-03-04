В Киеве 8 марта синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем

Погода в Киеве в Международный женский день в понедельник, 8 марта, будет холодной и мокрой – днем температура составит всего 3 градуса тепла.

Соответствующая информация обнародована на сайте Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карту, проскролльте до конца страницы).

Ночью температура воздуха составит -1… -3, без осадков, днем +1… +3, ожидается мокрый снег с дождем. Ветер западный 7-12 метров в секунду.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что весна в Украине будет поздней, придет в свои обычные сроки, а март не покажет высоких температур.

Отметим, что Международный женский день в Украине будет не рабочим, а значит жителей и гостей столицы ожидают сразу три выходных подряд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Киеве в четверг,4 марта, ясная, ночью от 0 до 2 мороза, днем +9… +11.