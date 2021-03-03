Украинцев предупредили о штормовом ветре: какой будет погода в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 4 марта, будет ясной и солнечной, в некоторых регионах повысится температура воздуха. Осадков не прогнозируют.

Соответствующая информация обнародована на сайте Украинского гидрометцентра. Днем в большинстве областей ожидается усиление ветра до 15-20 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью на западе будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла, на остальной территории от 0 до 4 мороза.

Днем теплее всего в западных областях – там ожидается +7… +14, в центральных и южных областях от 9 до 11 тепла, на севере и востоке +6... +8.

Погода в Киеве в четверг также ясная, ночью от 0 до 2 мороза, днем +9… +11.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько дней синоптики спрогнозировали потепление до +15.