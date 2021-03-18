В Украину вернутся снег и морозы: прогноз погоды на пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 19 марта, будет снежной и морозной ночью в большинстве областей.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, наибольшие "минусы" ожидаются на западе (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В среднегорье Львовской, а также высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).

Мокрый снег прогнозируют почти во всех областях, кроме Волынской, Ривненской, Сумской областей и оккупированного Россией Крыма.

На западе ночью заморозки от 3 до 6 градусов, в северных и Черкасской областях до -2, на остальной территории от 0 до 4 тепла.

Днем по стране +2… +5, в южных областях до 8 тепла.

В Киеве погода также будет снежной, ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем +3… +5.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили о том, что в начале апреля в Украине удержится холодная погода.