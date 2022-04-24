Украинцы празднуют Пасху: в храмах начались праздничные богослужения. Онлайн-трансляция

Христиане восточного обряда в воскресенье, 24 апреля, отмечают Пасху – праздник Воскресения Иисуса Христа. Из-за войны, которую Россия начала в Украине и введенного комендантского часа, верующих призывали присоединяться к богослужениям в онлайн-формате.

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе, кафедральном храме УПЦ, трансляция богослужения началась 23 апреля в 23:30. Она продлится ориентировочно до 3 часов утра.

Возглавляет Пасхальное богослужение митрополит Эпифаний – предстоятель Православной Церкви Украины.

Онлайн-трансляция:

Богослужение в Святогорской Лавре:

Пасхальное богослужение в Свято-Успенской Почаевской Лавре:

Трансляция богослужения Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве начнется 24 апреля в 7:30 и продлится до 11:30.

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Напомним, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Свидетелями таинства стали миллионы людей по всему миру.

Ежегодно миллионы христиан ожидают восхождения Благодатного огня в субботу накануне Пасхи. Вынос Благодатного огня из Кувуклии – небольшой часовни в храме Гроба Господня – символизирует воскресение Иисуса Христа и его приход в земной мир во время празднования Пасхи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заговорили о серии терактов в Украине в пасхальную ночь. Не исключено, что верующих, которые пойдут в церкви, подстерегает опасность. Поэтому правоохранители призвали граждан быть бдительными на Пасху – и воздержаться от пребывания в местах скопления людей.