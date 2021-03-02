В Украину придет сухой антициклон "Жаклин": синоптик уточнила прогноз погоды

В течение 3 и 4 марта в Украине сохранится сухая погода из-за прихода антициклона Jacqueline ("Жаклин").

Такой прогноз обнародовала на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Кроме того, отметила она, в большинстве регионов будет солнечно.

"Jacqueline, или "Жаклин", пораспихивает и разгонит фронты и циклоны на окраине, поэтому осадки в Украине 3 марта маловероятны. В среду будет повевать или сильнее подвывать ветер западного происхождения. Температура воздуха в течение дня +5...+10 градусов, на востоке и северо-востоке +2...+5 градусов", – отметила Диденко.

Что касается четверга, 4 марта, то в этот день в Украине потеплеет до +6...+13 градусов, а в западных областях до +10...+15 градусов.

В Киеве 3 марта так же будет солнечно и ветрено. Температура воздуха в столице в среду прогнозируется на уровне +6 градусов, а в четверг – на уровне +11 градусов.

Однако уже в последний рабочий день недели, в пятницу 5 марта, Украину накроет атмосферный фронт с осадками, а 6-7 марта начнется похолодание.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 марта, в Украине также установилась ясная и солнечная погода. Однако в трех областях все-таки пройдут осадки: речь идет о Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Напомним, согласно прогнозу ведущего синоптика отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Романа Мурмило, на 8 марта в Украине будет прохладно. В целом приход весны будет замедляться из-за большого количества снега, который уже выпал.