Украину во вторник зацепит осадками: где погода будет дождливой и снежной. Карта

Погода в Украине во вторник, 2 марта, будет ясной и солнечной, кроме трех областей, где выпадут осадки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, на дорогах, кроме юга и востока, местами ожидается гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди со снегом пойдут в Сумской, Харьковской и Луганской областях, на остальной территории страны без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 4 мороза. Днем теплее всего на Западе – там +6… +10, в центральных и южных областях от 4 до 7 тепла, на юге и севере +1… +5.

В Киеве погода во вторник ожидается ясной, ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем +4… +6.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что среди недели в Украине потеплеет, но затем снова вернется похолодание.