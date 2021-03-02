Весна отменяется, идет похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на начало марта

В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться медленное повышение дневной температуры, но оставшийся снег замедлит потепление. В конце текущей недели в стране снова немного похолодает, а Международный женский день, 8 марта, будет достаточно прохладным.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

В начале марта, в период до 6 числа, не следует ожидать устойчивого существенного потепления, предупредил синоптик. Тот небольшой снег, который мы наблюдаем, связан с прохождением "малоактивных атмосферных фронтов". "Поэтому и осадков немного – в виде мокрого снега, дождя", – сказал он.

Из-за этих фронтов погода будет оставаться переменчивой. "Характер погоды уже весенний, но с переменами. Сказать, что будет постоянно солнечно? Нет. Сказать, что будет постоянно дождь? Тоже нет", – пояснил Мурмыло.

И все-таки температура будет постепенно повышаться, в основном в дневные часы. "В пределах 5-7 градусов день ото дня". При этом ночная температура будет оставаться около 0 градусов.

В то же время синоптик заметил, что многое будет зависеть от того, остался ли снег в том или ином регионе, а если остался, то насколько быстро тает: "Это очень сильно влияет на температуру, особенно на дневную. Образование туманов, гололеда – это все связанно. Вечерние и ночные туманы не будут давать температуре повышаться днем".

"Когда снег растает, погода станет более стабильной. Но сейчас существует фактор непредсказуемости, потому что есть снежный покров, который будет влиять на характер погоды", – пояснил Мурмыло.

К концу текущей неделе снова немного похолодает, предупредил синоптик. "6-7 марта мы ожидаем понижение температуры, пройдет очередной фронт. Но насколько температура упадет, сейчас пока сказать сложно. Расчет меняется каждый день, и более подробно можно будет сказать ближе к этим числам", – пояснил он.

В то же время Мурмыло спрогнозировал, что на ближайшие "длинные выходные" и непосредственно на праздник 8 Марта будет достаточно прохладно. "Уже понятно, что температура понизится. В эти дни пройдут осадки в виде снега и мокрого снега", – сказал он.

Ночи, скорее всего, будут морозными. Днем температура будет немного выше 0 градусов.

Приход настоящей весны не следует ожидать в ближайшее время, предупредил синоптик. В частности, нескоро закончатся ночные морозы.

"Это даже не заморозки, а отрицательные температуры ночью. Такое явление характерно для марта и даже для начала апреля и соответствует климатической норме", – пояснил Мурмыло.