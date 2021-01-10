В Українських Карпатах у розпал локдауну помітили величезні черги туристів. Фото і відео
Українці й іноземні туристи 10 січня продовжили "штурмувати" гірськолижні курорти українських Карпат. Попри запроваджений із 8 січня посилений карантин, вони ігнорують обмеження в умовах пандемії коронавірусу.
Як і в попередній вихідний, біля підйомників помітно довгі черги із сотень відпочивальників. Натовпи людей зафіксували камери спостереження (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, багато дорослих і дітей відпочивають на таких гірськолижних курортах як Буковель, Драгобрат, Пилипець, Славське, Плай, Яблуниця, Красія, Мигово, Яремче та інших.
Стоячи у чергах до підйомників, люди не дотримуються ніякої соціальної дистанції. А біля кіосків, де продають гарячі напої та їжу чи сувеніри, не одягають маски.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні 8 січня набули чинності посилені карантинні обмеження. Вони діятимуть до 24 січня.
Того ж дня у мережі з'явилися фото президента Володимира Зеленського з відпочинку на Буковелі.
Українці за його прикладом теж "штурмували" гірськолижні курорти в Карпатах.