В Украинских Карпатах произошло землетрясение

В Украинских Карпатах днем в пятницу, 4 июня, произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера зафиксировали в селе Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Негативных последствий это природное явление не вызвало. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что толчок под землей был зафиксирован измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в 14:00 пятницы.

"Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", – говорится в утренней сводке ведомства, опубликованной в субботу, 5 июня.

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По словам специалистов, толчки до 2 баллов обычно неощутимы для людей, их обнаруживают и регистрируют только сейсмографы.

Напомним:

В НАН пояснили, что в Украине опасными сейсмическими зонами считаются юг Крыма, Одесская, Закарпатская и Черновицкая области, то есть территории, близкие к горам.

10 января в районе села Луки Самборского района Львовщины зафиксировали незначительное землетрясение магнитудой 1,9.

3 января землетрясение магнитудой 1,8 зафиксировали в Мукачевском районе на Закарпатье.

27 июля 2020 года на Ивано-Франковщине произошло землетрясение с силой толчков в 2,5 по шкале Рихтера.

Как ранее писал OBOZREVATEL, УкраинскиеКарпаты утопают в мусоре. Отходы из полигонов смывает Тиса, на реке образуются мусорные пробки. Уже несколько лет как эта проблема вышла на международный уровень.