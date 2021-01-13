Названы места в Украине, где могут произойти землетрясения

В Украине опасными сейсмическими зонами считаются юг Крыма, Одесская, Закарпатская и Черновицкая области, то есть территории близкие к горам.

Об этом для "КП в Украине" сообщил заведующий отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики НАН Украины Сергей Вербицкий.

"Но землетрясения могут быть и на платформенной части. Например, в 2004 году были сильные толчки в Тернопольской области, в Микулинцах. Также фиксируем колебания почвы в районе Кривого Рога (Днепропетровская область.), в районе Новоднестровска (Черновицкая область). Но это в основном незначительные толчки", – отметил ученый.

Но при этом Вербицкий добавил, что на эпицентрах небольших подземных толчков энергия удара может сконцентрироваться в большое землетрясение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января в районе села Луки Самборского района Львовщины зафиксировали незначительное землетрясение магнитудой 1,9. 3 января землетрясение магнитудой 1,8 зафиксировали в Мукачевском районе на Закарпатье.