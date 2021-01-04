На Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8

У неділю, 3 січня, в Мукачівському районі Закарпатської області зафіксували землетрус магнітудою 1,8 бала.

Підземний поштовх пройшов без негативних наслідків. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що землетрус не відчувався на поверхні людиною.

"3 січня о 00:08 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх без негативних наслідків магнітудою близько 1,8 бала (не відчувається на поверхні людиною) в районі с. Барбово Мукачівського району", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на півночі Італії 17 грудня зафіксували землетрус магнітудою 3,8, яке відчували в Мілані, а в деяких містах регіону Ломбардія евакуювали людей.