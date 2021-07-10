В Украине завершились учения Sea Breeze-2021: военные подвели итоги. Фото и видео

В субботу, 10 июля, в Украине завершились двухнедельные учения Sea Breeze-2021. Они стартовали 28 июня и проводились в Черном море. Церемония закрытия состоялась в Доме офицеров в Одессе.

В учениях приняли участие 5 тысяч военнослужащих из 32 стран, сообщили на странице Exercise Sea Breeze в Facebook. В мероприятиях задействовали 32 корабля, 40 самолетов, 18 групп специальных операций и водолазных групп (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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На странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook также подвели итоги учений. Командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что все задания были выполнены в полном объеме. Этому не помешало даже пристальное внимание со стороны России, сказал его заместитель Алексей Доскато.

Во время церемонии украинские и иностранные военные, участвовавшие в Sea Breeze-2021, получили награды "Защитник Украины" и "За укрепление ВМС", передает "Суспільне".

Командующий 65-й тактической группы Кайл Гентт отметил, что военнослужащие уже начинают готовиться к учениям, которые состоятся в 2022 году.

Напомним, в первом блоке учебных элементов во время выхода в море участники Sea Breeze-2021 тренировались передавать грузы, буксировать аварийное судно и высаживать обзорные группы, формировать ордера кораблей, плавать в строю и прочее. Было опубликовано видео маневров.

Морская компонента международных военных учений Sea Breeze-2021 стала финальной частью подготовительных мероприятий к активной фазе.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

28 июня в Украине стартовали масштабные учения Sea Breeze-2021. В этом году в украинско-американских маневрах приняли участие рекордное количество стран – 32 государства из шести континентов мира. Среди них США, Грузия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Дания, Южная Корея, Израиль, Норвегия, Австралия, Испания, ОАЭ и Япония.