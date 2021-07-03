В Украине проходят учения Sea Breeze-2021: опубликовано видео маневров

В Государственной пограничной службе Украины показали, как в Черном море, Николаевской, Херсонской и Одесской областях проходят многонациональные учения Sea Breeze-2021. Они стартовали в понедельник, 28 июня.

Целью мероприятий является отработка украинскими военными совместных действий с коллегами из НАТО. Ролик об учениях был опубликован на странице ГПСУ в YouTube в субботу, 3 июля (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Сейчас продолжается активная фаза Sea Breeze-2021. Военнослужащие выполняют широкий спектр задач, среди которых в частности стрельбы на суше и в море, тактическое маневрирование и десантирования без парашютов. Специальные упражнения разработаны и для водолазов.

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К учениям привлекли силы морской охраны: 8 кораблей и катеров, 3 отдела специальных действий, 2 самолета и вертолет. Так пограничники могут усовершенствовать свои навыки, сотрудничая с партнерами из стран НАТО.

В ГПСУ напомнили, что нынешние учения являются самыми масштабными, в них задействованы около тысяч военнослужащих из более чем 30 стран.

Напомним: 2 июля Россия вывела в море почти весь корабельный состав Черноморского флота. Разведчики считают, что агрессор боится потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.

Кроме того, в ответ на учения Sea Breeze-2021 страна-агрессор привлекла и авиацию – более десяти воздушных суден, проведя учебно-боевые полеты над Черным морем.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

28 июня в Украине стартовали масштабные учения Sea Breeze-2021. В этом году в украинско-американских маневрах примет участие рекордное количество стран – 32 государства из шести континентов мира. Среди них США, Грузия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Дания, Южная Корея, Израиль, Норвегия, Австралия, Испания, ОАЭ и Япония.