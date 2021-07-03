В Украине проходят учения Sea Breeze-2021: опубликовано видео маневров
В Государственной пограничной службе Украины показали, как в Черном море, Николаевской, Херсонской и Одесской областях проходят многонациональные учения Sea Breeze-2021. Они стартовали в понедельник, 28 июня.
Целью мероприятий является отработка украинскими военными совместных действий с коллегами из НАТО. Ролик об учениях был опубликован на странице ГПСУ в YouTube в субботу, 3 июля (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Сейчас продолжается активная фаза Sea Breeze-2021. Военнослужащие выполняют широкий спектр задач, среди которых в частности стрельбы на суше и в море, тактическое маневрирование и десантирования без парашютов. Специальные упражнения разработаны и для водолазов.
К учениям привлекли силы морской охраны: 8 кораблей и катеров, 3 отдела специальных действий, 2 самолета и вертолет. Так пограничники могут усовершенствовать свои навыки, сотрудничая с партнерами из стран НАТО.
В ГПСУ напомнили, что нынешние учения являются самыми масштабными, в них задействованы около тысяч военнослужащих из более чем 30 стран.
Напомним: 2 июля Россия вывела в море почти весь корабельный состав Черноморского флота. Разведчики считают, что агрессор боится потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.
Кроме того, в ответ на учения Sea Breeze-2021 страна-агрессор привлекла и авиацию – более десяти воздушных суден, проведя учебно-боевые полеты над Черным морем.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
28 июня в Украине стартовали масштабные учения Sea Breeze-2021. В этом году в украинско-американских маневрах примет участие рекордное количество стран – 32 государства из шести континентов мира. Среди них США, Грузия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Дания, Южная Корея, Израиль, Норвегия, Австралия, Испания, ОАЭ и Япония.
Россия всячески пыталась помешать проведению учений в Черном море. Например, просила Вашингтон отказаться от участия якобы из-за агрессивного характера Sea Breeze.
Также РФ на фоне учений Sea Breeze-2021 провела проверку боевой авиации и средств ПВО в оккупированном Крыму.