В Украине зафиксировали землетрясение: где были толчки

В четверг, 10 августа, в Украине было зафиксировано землетрясение. Оно произошло в Закарпатской области, его магнитуда составляла 2,4 по шкале Рихтера.

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Об этом сообщили в Главном центре специального контроля. Отмечается, что землетрясение зафиксировали сегодня в 10:36.

Его эпицентр был расположен в 10 км к востоку от города Ужгород, Закарпатской области, на глубине 5 км.

В центре специального контроля отмечают, что по классификации землетрясение относится к неощутимым. Такие колебания могли ощутить только отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения на верхних этажах.

Это землетрясение не несет угрозы ни населению, ни объектам критической инфраструктуры.

"В течение 2020-2023 гг. из района Ужгорода было зарегистрировано 7 землетрясений, наиболее мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 соответственно. Последнее зарегистрированное землетрясение из данного региона 14.01.2022 года с магнитой 1,5", – отметили в центре спецконтроля.

В Закарпатье подобные колебания довольно частые явления. Недавно неподалеку от Свалявы зафиксировали землетрясение магнитудой 2,1 (по шкале Рихтера). Оно произошло 31 июля, а его эпицентр находился в 6 км от Свалявы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Полтавской области 23 июля также зафиксировали землетрясение. Эпицентр его находился в 20 км западнее Полтавы, на глубине 7 км, и не нес угрозы населению, поскольку по классификации принадлежал к неощутимым.

22 июня во временно оккупированном Крыму было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда достигла 4,7, жители пожаловались, что их напугали сильные толчки.

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