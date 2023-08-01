На Закарпатье зафиксировали землетрясение: подробности и карта

В Закарпатской области днем в понедельник, 31 июля, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,1 (по шкале Рихтера). Его эпицентр был расположен в 6 км к западу от города Свалява.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля в Facebook. Там отметили, что по классификации это землетрясение относится к едва ощутимым.

"Эпицентр землетрясения находился в 6 км к западу от города Свалява, Закарпатской области, на глубине 6 км", – рассказали в учреждении.

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Данное землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

В центре добавили, что весной в этом регионе также фиксировали землетрясение, но оно было сильнее – магнитудой 3,4. Это произошло 14 апреля.

Напомним, что на Полтавщине 23 июля также зафиксировали землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 20 км западнее Полтавы, на глубине 7 км, и не нес угрозы населению, поскольку по классификации относился к неощутимым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня во временно оккупированном Крыму было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда достигла 4,7, жители пожаловались, что их испугали сильные толчки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!