В Минздраве ответили, когда в "красных" зонах Украины ослабят карантин

В областях Украины, в которых установлена "красная" зона эпидемиологической опасности из-за COVID-19, ослабят карантин в случае стабилизации показателей в течение не менее пяти дней подряд.

Об этом OBOZREVATEL в пятницу, 12 марта, рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. Отметим, последний раз список населенных пунктов по уровням эпидемической опасности обновляли днем ранее, 11 марта.

Согласно постановлению Кабинета министров от 9 декабря 2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", решение об отмене "красного" уровня эпидемической опасности принимается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Для этого нужно, чтобы регион достиг показателей, характеризующих отсутствие признаков, предусмотренных пунктом 3-3 настоящего постановления, в течение не менее пяти дней подряд.

То есть, установленные постановлением КМУ показатели (такие как процент инфицированных, охват тестирования населения, уровень госпитализаций, загруженность коек с кислородом) должны соответствовать нормам.

Напомним:

в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" действуют жесткие ограничения, "оранжевая" – зона риска, "желтая" – общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.

Сейчас в "красной" зоне Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская и Черновицкая области.

Кроме того, с 13 марта в Винницкой области дополнительно к противоэпидемическим мероприятиям "оранжевого" уровня введут некоторые карантинные ограничения "красного" уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 11 марта в Украине было зафиксировано рекордное с начала года количество случаев коронавируса среди детей и медицинских работников.

По состоянию на утро пятницы, 12 марта, в стране официально подтверждено 1 438 468 случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 946 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 3843 пациента.

Пять регионов стали эпицентрами COVID-19. Рейтинг возглавила Житомирская область, где заболели 1310 человек.