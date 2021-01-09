В Украине введен не локдаун, а жесткий карантин: Степанов пояснил разницу

В Украине с 8 января введен не локдаун, а усилении карантинные меры, которые некоторые воспринимают как квест "обойти запрет".

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге по противодействию распространению коронавируса в субботу, 9 января. Он объяснил, что локдаун – это практически полная остановка всех бизнесов, всех процессов в стране.

Степанов отметил, что страны Европы массово закрываются именно на локдаун и строгие ограничения, которые не позволяют даже выходить из дома без предварительной записи.

"Но только в Украине карантин воспринимаются некоторыми так называемыми экспертами, политическими деятелями, некоторыми слоями населения как некий квест под названием "обойти запрет", – отметил Степанов.

Он подчеркнул, что власть ни ни одной европейской страны не была такой лояльной к несоблюдению карантина. И ни в одной стране, по словам министра, так активно не шли обсуждения относительно целесообразности действий власти во время пандемии.

Он подчеркнул, что новые карантинные ограничения были разработаны с учетом мнения ведущих украинских врачей-эпидемиологов и инфекционистов, а также учитывая международный опыт.

Напомним, что в пятницу, 8 января, в Украине начался жесткий карантин против распространения COVID-19. Украинские супермаркеты заклеили лентами "запрещенку" на период локдауна.

В Киеве в первый день жесткого карантина заметили нарушение правил локдауна в местах новогодних развлечений на ВДНХ, Софийской площади и даже под Офисом президента.

Репортаж о том, как рынки и магазины Киева придерживались жесткого карантина, можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему локдаун ввели именно 8 января и на 16 дней.