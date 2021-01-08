Как рынки и магазины Киева соблюдают карантин: фоторепортаж

В Украине с началом жесткого карантина (локдауна) в торгово-развлекательных центрах и рынках прекратили продажу непродовольственных товаров.

Журналисты OBOZREVATEL проверили, как соблюдается запрет на торговлю в некоторых киевских магазинах и базарах.

Например, в небольшом ТРЦ в столичном микрорайоне "Троещина" есть закрыты магазины. В супермаркеты сотрудники пленки закрыли товары, которые попали под запрет продажи.

На одном из рынков все лавки, кроме продуктовых закрыты.

Кроме того, в тех ТРЦ где есть кафе и рестораны, закрыты входы для посетителей. Еду можно заказать онлайн или на вынос. Курьеры также ожидают заказов, не заходя в заведения.

Добавим, что нам некоторые продавцы рассказали, что сами не знают, нужно ли закрывать пленкой запрещенные группы товаров и боятся попасть на штрафы. То есть им не понятно, достаточно ли продавать онлайн и не заклеивать или заклеивать пленкой и продавать онлайн.

Напомним, что в пятницу, 8 января, в Украине начался жесткий карантин против распространения COVID-19. Украинские супермаркеты заклеили лентами "запрещенку" на период локдауна.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что будет работать на локдаун в Украине.