В Україні введено не локдаун, а жорсткий карантин: Степанов пояснив різницю

В Україні з 8 січня введено не локдаун, а посилені карантинні заходи, які дехто сприймає як квест "обійти заборону".

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на брифінгу щодо протидії поширенню коронавірусу у суботу, 9 січня. Він пояснив, що локдаун – це практично повна зупинка всіх бізнесів, усіх процесів у країні.

Степанов наголосив, що країни Європи масово зачиняються саме на локдаун і суворі обмеження, які не дозволяють навіть виходити з домівок без попереднього запису.

"Однак лише в Україні карантинні обмеження сприймаються деякими так званими експертами, політичними діячами, деякими верствами населення як такий собі квест під назвою "обійти заборону", – наголосив Степанов.

Він наголосив, що влада жодної європейської країни не була такою лояльною до недотримання карантинних обмежень. І в жодній країні, за словами міністра, так активно не точилися обговорення щодо доцільності дій влади під час пандемії.

Він наголосив, що нові карантинні обмеження були розроблені з урахуванням думки провідних українських лікарів-епідеміологів та інфекціоністів, а також з огляду на міжнародний досвід.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 січня, в Україні почався жорсткий карантин проти поширення COVID-19. Українські супермаркети заклеїли стрічками "заборонку" на період локдауну.

У Києві в перший день жорсткого карантину помітили порушення правил локдауну в місцях новорічних розваг на ВДНГ, Софійській площі і навіть під Офісом президента.

Репортаж про те, як ринки та магазини Києва дотримувалися жорсткого карантину, можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, чому локдаун ввели саме 8 січня і на 16 днів.