В Украине установлены рекорды смертей и госпитализаций от COVID-19

За минувшие сутки, 6 апреля, в Украине зафиксировали рекорд летальных случаев от COVID-19, и рекорд госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Как сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, от коронавирусной болезни умерли 481 человек. В больницы были доставлены 5587 человек.

Напомним, что днем ранее в Киеве было занято 82,5% коек для больных коронавирусом – это самый высокий показатель в Украине. Напряженная ситуация также наблюдалась в Хмельницкой – 82,4%, Николаевской – 78,6%% и Киевской – 77,5% областях.

Отметим, что по состоянию на утро среды, 7 апреля, в Украине официально подтверждено 1 784 579 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 415 – обнаружены за прошедшие сутки, 636 – дети.

Всего в мире заразились более 133 млн человек. За минувший день выявили 575 110 новых инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения заявила о росте количества смертей от COVID-19 в мире.