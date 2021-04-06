Киев вышел на 1 место в Украине по заполненности мест для больных COVID-19

В Киеве по состоянию на 5 апреля занято 82,5% коек для больных коронавирусом – это самый высокий показатель в Украине.

Напряженная ситуация также наблюдается в Хмельницкой – 82,4%, Николаевской – 78,6%% и Киевской – 77,5% областях. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

В Киеве заняты 83,6% коек с кислородом, в Киевской области – 81,2%, в Житомирской – 75,9%. Самая низкая загруженность больниц наблюдается в Херсонской области – 28,4%, Луганской – 38%, Кировоградской – 40,8% и Черкасской – 47,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова 5 апреля умерла 28-летняя роженица с подтвержденным коронавирусом.