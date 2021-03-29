В Украине умер "киборг" ДАП, который боролся с раком и COVID-19

В воскресенье, 28 марта, умер защитник донецкого аэропорта Игорь Гофман. Мужчина длительное время боролся с онкологической болезнью, а также имел положительный тест на COVID-19.

Об этом написала пресс-служба 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр в Facebook, в рядах которой нес службу Гофман. По словам бойцов, о трагической вести сообщила дочь Героя Вера.

"Мы разделяем вместе с семьей, близкими и друзьями Игоря боль от его потери. Дочь попросила запомнить ее отца "таким, каким он был, а не тем, что от него оставалось в борьбе с тяжелой болезнью". Она отметила, что последней волей отца было похоронить его без прощания. И против этого желания семья не пойдет", – написали побратимы умершего воина.

Они отметили, что такое решение было обусловлено тем, что Гофман болел коронавирусом. Кроме того, его жена сейчас тоже находится в больнице в тяжелом состоянии из-за осложнений от этой болезни. Следовательно, семья защитника попросила пока ее не беспокоить и выразить соболезнования позже.

Гофман был пулеметчиком 93-й ОМБр, до начала войны на Донбассе занимался предпринимательской деятельностью в строительной сфере. Однако после событий в Иловайске в августе 2014 года мужчина пошел на фронт добровольцем.

Он участвовал в боях за донецкий аэропорт – защищал старый терминал, диспетчерскую башню, здание пожарной части.

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