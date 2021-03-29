В Україні помер "кіборг" ДАП, який боровся з раком та COVID-19

У неділю, 28 березня, помер захисник донецького аеропорту Ігор Гофман. Чоловік тривалий час боровся із онкологічною хворобою, а також мав позитивний тест на COVID-19.

Про це написала пресслужба 93 ОМБр ЗСУ Холодний Яр у Facebook, у лавах якої служив Гофман. За словами бійців, про трагічну звістку повідомила донька Героя Віра.

"Ми розділяємо разом із родиною, близькими та друзями Ігоря біль від його втрати. Донька попросила запам'ятати її батька "таким, яким він був, а не тим, що від нього залишалося у боротьбі з тяжкою хворобою". Вона зазначила, що останнім бажанням батька було поховати його без прощання. І проти цього бажання родина не піде", – написали побратими померлого воїна.

Вони зазначили, що таке рішення було зумовлене тим, що Гофман хворів на коронавірус. Крім того, його дружина наразі теж перебуває в лікарні у важкому стані через ускладнення від цієї хвороби. Відтак, родина захисника попросила поки її не турбувати й висловити співчуття пізніше.

Гофман був кулеметником 93-ї ОМБр, до початку війни на Донбасі займався підприємницькою діяльністю в будівельній сфері. Однак після подій у Іловайську в серпні 2014 року чоловік пішов на фронт добровольцем.

Він брав участь у боях за донецький аеропорт – захищав старий термінал, диспетчерську вежу, будівлю пожежної частини.

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