В Украине трансплантации органов сделают бесплатными: прижизненное согласие можно будет дать в Дії

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы трансплантации анатомических материалов человеку. Речь идет о документе №1967-ІХ, принятом монобольшинством парламента во втором чтении 16 декабря.

Об этом в среду, 5 января, сообщили в пресс-службе главы государства. Законом, в частности, вносятся изменения в законодательство про трансплантологию.

Документом установлено, что для пациентов такие операции должны проводить бесплатно, поскольку оплачивать их будет государство. В законе указано, что тарифы покрывают расходы больниц на проведение операций.

Отмечается также, что Единая государственная система трансплантации будет производить подбор донора-реципиента. Эта система, как отметили в пресс-службе главы государства, полностью независима от человеческого влияния. Кроме того, она имеет определенные критерии, с помощью которых будет производиться подбор.

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Документом также решен вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство через приложение государственных услуг Дія.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, кроме отдельных положений, вступающих в силу с 1 декабря 2022 года.

Напомним: ранее Антон Геращенко, комментируя принятие документа в парламенте, заявил, что Украина во времена Независимости почти потеряла собственную трансплантологию, в первую очередь из-за сложной процедуры получения согласия родных на донорство органов умершего человека или пациента, у которого зафиксирована смерть мозга. Поэтому, по его словам, сотни хирургов-трансплантологов покинули Украину, тогда как в нашем государстве умирало ежегодно от 4 до 5 тысяч украинцев, которые не дождались трансплантации.

Указанный закон он назвал "революцией в вопросе сохранения жизни украинцев".

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