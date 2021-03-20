Тодуров рассказал, как украинцы могут стать донорами органов

Украинцы, достигшие совершеннолетия, могут стать донорами органов после смерти, написав прижизненное заявление.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 марта заявил директора Института сердца Министерства здравоохранения Борис Тодуров. Он уточнил, что такая возможность появилась после вступления в силу с 1 января соответствующего закона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Новый закон, который вступил в силу с 1 января, предусматривает прижизненное согласие (на донорство органов после смерти). Человек, достигший совершеннолетия, может написать заявление и ему поставят отметку либо в паспорте, либо в правах, о том, что он при жизни дал согласие на забор своих органов", – пояснил врач.

При этом он добавил, что подзаконные акты, протоколы и технические документы были доработаны только сейчас, и уже 17 марта первые фамилии были включены в реестр доноров органов.

Также Тодуров отметил, что ежегодно в Украине в пересадке сердца, печени, почек и других органов нуждаются около 5 тысяч человек.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал заявление о согласии на то, чтобы стать донором органов после смерти. Он призвал украинцев последовать его примеру.

По его словам, такие заявления можно найти и заполнить на сайте Минздрава, а в ближайшее время эта функция будет добавлена в "Дію".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье с 15 на 16 марта хирурги провели уникальные операции по пересадке органов (сердца, почек и печени) умершего человека четырем пациентам. Руководил бригадой Тодуров.