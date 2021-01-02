Количество новых заражений COVID-19 в Украине снизилось до 5 тысяч в сутки

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 5038 человек, из-за чего на утро 2 января общее количество заражений достигло 1 069 517. По этому показателю наша страна оказалась на 17-м месте в мире.

COVID-19 унес жизни еще 51 украинца (всего уже 18 731), при этом побороть его смогли 2606 больных (всего вылечились 722 615). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, а также сайт СНБО.

Среди новых больных 182 ребенка и 131 медработник.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах Украины выросло:

г. Киев – 112 649 случаев;

Винницкая область – 22 801 случай;

Волынская область – 33 312 случаев;

Днепропетровская область – 59 293 случая;

Донецкая область – 37 198 случаев;

Житомирская область – 39 982 случая;

Закарпатская область – 28 407 случаев;

Запорожская область – 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;

Киевская область – 60 238 случаев;

Кировоградская область – 8544 случая;

Луганская область – 10 923 случая;

Львовская область – 62 130 случаев;

Николаевская область – 31 705 случаев;

Одесская область – 71 889 случаев;

Полтавская область – 36 733 случая;

Ривненская область – 41 503 случая;

Сумская область – 41 350 случаев;

Тернопольская область – 34 275 случаев;

Харьковская область – 70 212 случаев;

Херсонская область – 18 044 случая;

Хмельницкая область – 39 932 случая;

Черкасская область – 39 481 случай;

Черновицкая область – 40 357 случаев;

Черниговская область – 30 353 случая.

Напомним, что в официальной статистике Министерства здравоохранения не указывается информация о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.

По словам главы Минздрава, за минувшие сутки было проведено 17 930 тестирований на COVID-19, в частности методом ПЦР – 14 975, методом ИФА – 2955. Всего с начала пандемии в Украине провели 5 597 641 тестирование.

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