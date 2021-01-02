Киев вышел из регионов-лидеров по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

В Киеве за последние сутки выявили только 293 случая заражения коронавируом. Такого показателя в городе не было на протяжении многих недель.

На сегодня общее количество инфицирований в столице достигло 112 649 и это наибольше среди всех регионов страны. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли семь киевлян, а всего зафиксировано 1942 смерти от этого недуга. Однако 142 пациента излечились, всего инфекцию преодолели 40 053.

Еще 407 новых случаев коронавируса обнаружили в Киевской области, где общее количество заражений выросло до 60 238.

За сутки 1 января в регионе не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19, поэтому показатель летальности не изменился – 976 случаев с начала пандемии. Вылечиться удалось еще 392 пациентам, а в целом на Киевщине болезнь преодолели 36 583 жителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Нового года, 31 декабря, киевляне не устраивали огромных очередей в магазинах и супермаркетах. Журналисты зафиксировали, как люди придерживались карантина при пандемии коронавируса.