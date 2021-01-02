Кількість нових заражень COVID-19 в Україні знизилася до 5 тисяч за добу

В Україні минулої доби коронавірус діагностували у 5038 осіб, тож на ранок 2 січня загальна кількість заражень сягнула 1 069 517. За цим показником наша країна опинилася на 17-му місці в світі.

COVID-19 забрав життя ще 51 українця (всього вже 18 731), водночас побороти його змогли 2606 хворих (загалом вилікувалися 722 615). Оновлені дані надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, а також сайт РНБО.

Найбільше заражень минулої доби виявили у Львівській області – 434, Київській – 407, Миколаївській – 391, Житомирській – 378, Сумській – 361, Дніпропетровській – 302. Серед нових хворих 182 дитини та 131 медпрацівник.

Кількість захворювань на коронавірус у регіонах України зросла:

м. Київ – 112 649 випадків;

Вінницька область – 22 801 випадок;

Волинська область – 33 312 випадки;

Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

Донецька область – 37 198 випадків;

Житомирська область – 39 982 випадки;

Закарпатська область – 28 407 випадків;

Запорізька область – 54 717 випадків;

Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

Київська область – 60 238 випадків;

Кіровоградська область – 8544 випадки;

Луганська область – 10 923 випадки;

Львівська область – 62 130 випадків;

Миколаївська область – 31 705 випадків;

Одеська область – 71 889 випадків;

Полтавська область – 36 733 випадки;

Рівненська область – 41 503 випадки;

Сумська область – 41 350 випадків;

Тернопільська область – 34 275 випадків;

Харківська область – 70 212 випадки;

Херсонська область – 18 044 випадки;

Хмельницька область – 39 932 випадки;

Черкаська область – 39 481 випадок;

Чернівецька область – 40 357 випадків;

Чернігівська область – 30 353 випадки.

Нагадаємо, що в офіційній статистиці від Міністерства охорони здоров’я не вказується інформація щодо захворюваності на корононавірус жителів тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини та Криму.

За словами глави МОЗ, минулої доби було здійснено 17 930 тестувань на COVID-19, зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2955. Загалом із початку пандемії в Україні провели 5 597 641 тестування.

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