В Украине СМИ обязали удалять негативные комментарии к чиновникам, но есть нюанс: детали нового закона

В Верховной Раде Украины 14 января приняли изменения в закон "О медиа" в части ответственности онлайн-медиа за негативные комментарии читателей по поводу чиновников. Инициатором внесения изменений выступил председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Видео дня

Суть изменений заключается в том, что СМИ вынуждены будут удалять такие комментарии, однако они будут освобождаться от ответственности за распространение недостоверной информации, если это сделают в течение трех дней с момента получения жалобы, предписания или постановления суда. Что изменится, разбирался OBOZ.UA.

На самом деле требование к онлайн-изданиям ограничивать доступ к сообщениям, содержащим недостоверную информацию или информацию, распространение которой запрещено статьями 36, 42 и 119 Закона Украины "О медиа", если таковые были опубликованы в комментариях или публикациях пользователей, существовало и в предыдущей версии закона. Сделать это онлайн-медиа, согласно нормам статьи 117 упомянутого закона, должны были в течение трех дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета – в таком случае они освобождались от ответственности.

Проголосованный в Верховной Раде законопроект 11321, инициированный Юрчишиным, уточнил упомянутую норму. Суть изменений сводится к тому, что онлайн СМИ должны не ограничивать, а удалять комментарии с недостоверной информацией. Чтобы избежать ответственности, они должны это делать не только в течение 3 дней после жалобы или предписания Нацсовета, но и в такой же срок после получения постановления об открытии соответствующего производства судом.

В соцсетях сообщения о принятых изменениях распространились с акцентом на то, что по инициативе Юрчишина Верховная Рада обязала онлайн-издание удалять комментарии с негативом в отношении чиновников.

Ввиду того, что должностные лица, ранее обращавшиеся в суд из-за публикации информации негативного характера относительно них, называли эту информацию недостоверной, а Большая Палата Верховного Суда при рассмотрении дела №905/902/20 подчеркнула, что негативная информация, распространенная о личности, считается недостоверной, если лицо, ее распространившее, не докажет противоположного (презумпция добропорядочности) – негативные комментарии относительно чиновников могут подпадать под действие ЗУ "О медиа".

В решении БП ВС указано, что негативной следует считать информацию, в которой содержится утверждение о нарушении лицом, в частности, норм действующего законодательства, совершении любых других действий (как то нарушение принципов морали, общепризнанных правил сожительства, неэтичное поведение в личной, общественной или политической жизни и т.п.) и которая, по мнению истца, нарушает его право на уважение достоинства, чести или деловой репутации (ч. 3 статьи 277 ГК). Поэтому возникает вопрос, должно ли онлайн-медиа удалять какие-либо комментарии читателей, у которых будут содержаться утверждения о коррупции или других негативных характеристиках должностных лиц.

Кроме упомянутых изменений, по инициативе Юрчишина, поддержанной депутатами ВРУ, от ответственности СМИ будут освобождать не только в случае, если они процитировали слова спикера-чиновника дословно (как было раньше), но и в случае, если заявление было подано "в изложении без искажения сути".

Также нормы закона "О медиа" распространили, кроме редакций и их штатных сотрудников, еще и на журналистов, работающих с тем или иным СМИ по гражданско-правовому договором как ФЛП.

Напомним, ранее в Минобороны объяснили, почему не вносят в Совет закон о демобилизации. Он уже разработан правительством, однако встала проблема замены подлежащих демобилизации военных. По словам первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, причастные к работе над законопроектом уже думают над соответствующими механизмами. Для реализации законопроекта, по его словам, нужно еще три месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!