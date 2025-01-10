'Нам нужно еще три месяца': в Минобороны объяснили, почему не вносят в Раду закон о демобилизации

В правительстве уже разработан законопроект о демобилизации, но для его реализации нужно еще три месяца. Сейчас вопрос состоит в том, каким образом можно заменить подлежащих демобилизации военных.

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Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 января, пишет Интерфакс-Украина. Он отметил, что все соответствующие механизмы уже обдумываются.

"Прорабатывают новые формы и способы ведения боевых действий. И если так честно говорить, то нам нужно для этого еще три месяца", – добавил Гаврилюк.

Замминобороны подчеркнул, что перед представлением законопроекта необходимо обеспечить условия, при которых его реализация не приведет "к исчезновению государства Украина".

В свою очередь, закон о демобилизации прокомментировал и премьер-министр Денис Шмигаль.

"О законопроекте о демобилизации. Напомню, что Украина находится в условиях полномасштабного вторжения, полномасштабной агрессии со стороны России. Соответственно политики в условиях военного положения формирует Министерство обороны с Генеральным штабом", – сказал он.

Напомним, в октябре 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о демобилизации. Он предлагает увольнять в запас мужчин 18-25 лет, которые были ограниченно пригодными и попали на фронт за мобилизацией.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2024 года депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект об изменении сроков срочной военной службы. Он содержит норму о демобилизации срочников и 12 месяцев отсрочки для них от следующего призыва.

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