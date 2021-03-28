В Украине сделали более 4600 прививок от COVID-19 за сутки: назван регионы-лидеры
В Украине за субботу, 27 марта, против коронавируса вакцинировали еще 4616 граждан. Больше всего прививок сделали в Киеве и области, а также на Прикарпатье.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Статистика по регионам опубликована и на портале Система здравоохранения Украины от СНБО.
Всего с начала кампании иммунизации прививки получили уже 196 880 украинцев, один – обе дозы. За прошедшие сутки в различных областях сделали от 40 до нескольких сотен инъекций. Меньше всего лиц вакцинировали в Одесской, Черниговской и Волынской областях.
Количество прививок в регионах Украины за прошедшие сутки:
г. Киев – 389 прививок;
Винницкая область – 160 прививок;
Волынская область – 50 прививок;
Днепропетровская область – 360 прививок;
Донецкая область – 220 прививок;
Житомирская область – 150 прививок;
Закарпатская – 70 прививок;
Запорожская область – 130 прививок;
Ивано-Франковская область – 377 прививок;
Киевская область – 320 прививок;
Кировоградская область – 70 прививок;
Луганская область – 130 прививок;
Львовская область – 60 прививок;
Николаевская область – 160 прививок;
Одесская область – 40 прививок;
Полтавская область – 400 прививок;
ривненская область – 150 прививок;
Сумская область – 120 прививок;
Тернопольская область – 70 прививок;
Харьковская область – 120 прививок;
Херсонская область – 540 прививок;
Хмельницкая область – 170 прививок;
Черкасская область – 160 прививок;
Черновицкая область – 160 прививок;
Черниговская область – 40 прививок.
По словам главы Минздрава, все прививки проводилось 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами. По состоянию на 27 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 361 020 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что вакцина против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является такой же эффективной, как и индийская CoviShield от AstraZeneca.