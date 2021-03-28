В Україні зробили понад 4600 щеплень від COVID-19 за добу: названо регіони-лідери

В Україні за суботу, 27 березня, проти коронавірусу вакцинували ще 4616 громадян. Найбільше щеплень зробили в Києві та області, а також на Прикарпатті.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Статистика за регіонами опублікована й на порталі Система охорони здоров'я України від РНБО.

Загалом від початку кампанії імунізації щеплення отримали вже 196 880 українців, один – обидві дози. Минулої доби в різних областях зробили від 40 до декількох сотень ін’єкцій. Найменше осіб вакцинували в Одеській, Чернігівській і Волинській областях.

Дані щодо щеплень 27 березня Facebook Максима Степанова

Кількість щеплень у регіонах України за минулу добу:

м. Київ – 389 щеплень;

Вінницька область – 160 щеплень;

Волинська область – 50 щеплень;

Дніпропетровська область – 360 щеплень;

Донецька область – 220 щеплень;

Житомирська область – 150 щеплень;

Закарпатська – 70 щеплень;

Запорізька область – 130 щеплень;

Івано-Франківська область – 377 щеплень;

Київська область – 320 щеплень;

Кіровоградська область – 70 щеплень;

Луганська область – 130 щеплень;

Львівська область – 60 щеплень;

Миколаївська область – 160 щеплень;

Одеська область – 40 щеплень;

Полтавська область – 400 щеплень;

Рівненська область – 150 щеплень;

Сумська область – 120 щеплень;

Тернопільська область – 70 щеплень;

Харківська область – 120 щеплень;

Херсонська область – 540 щеплень;

Хмельницька область – 170 щеплень;

Черкаська область – 160 щеплень;

Чернівецька область – 160 щеплень;

Чернігівська область – 40 щеплень.

Дані щодо вакцинації РНБО

За словами очільника МОЗ, всі щеплення проводилося 80 мобільними бригадами з імунізації та 155 пунктами. Станом на 27 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 361 020 осіб.

Дані щодо вакцинації в Україні РНБО

Дані щодо вакцинації в областях україни РНБО

Дані щодо кампанії з вакцинації в Україні РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що вакцина проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є такою ж ефективною, як і індійська CoviShield від AstraZeneca.