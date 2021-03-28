В Україні зробили понад 4600 щеплень від COVID-19 за добу: названо регіони-лідери

Марина Ліснічук Суспільство 10:45, 28.03.2021 Оновлено: 11:32, 28.03.2021

В Україні за суботу, 27 березня, проти коронавірусу вакцинували ще 4616 громадян. Найбільше щеплень зробили в Києві та області, а також на Прикарпатті.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Статистика за регіонами опублікована й на порталі Система охорони здоров'я України від РНБО.

Загалом від початку кампанії імунізації щеплення отримали вже 196 880 українців, один – обидві дози. Минулої доби в різних областях зробили від 40 до декількох сотень ін’єкцій. Найменше осіб вакцинували в Одеській, Чернігівській і Волинській областях.

Дані щодо щеплень 27 березня
Facebook Максима Степанова

Кількість щеплень у регіонах України за минулу добу:

  • м. Київ – 389 щеплень;

  • Вінницька область – 160 щеплень;

  • Волинська область – 50 щеплень;

  • Дніпропетровська область – 360 щеплень;

  • Донецька область – 220 щеплень;

  • Житомирська область – 150 щеплень;

  • Закарпатська – 70 щеплень;

  • Запорізька область – 130 щеплень;

  • Івано-Франківська область – 377 щеплень;

  • Київська область – 320 щеплень;

  • Кіровоградська область – 70 щеплень;

  • Луганська область – 130 щеплень;

  • Львівська область – 60 щеплень;

  • Миколаївська область – 160 щеплень;

  • Одеська область – 40 щеплень;

  • Полтавська область – 400 щеплень;

  • Рівненська область – 150 щеплень;

  • Сумська область – 120 щеплень;

  • Тернопільська область – 70 щеплень;

  • Харківська область – 120 щеплень;

  • Херсонська область – 540 щеплень;

  • Хмельницька область – 170 щеплень;

  • Черкаська область – 160 щеплень;

  • Чернівецька область – 160 щеплень;

  • Чернігівська область – 40 щеплень.

Дані щодо вакцинації
РНБО

За словами очільника МОЗ, всі щеплення проводилося 80 мобільними бригадами з імунізації та 155 пунктами. Станом на 27 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 361 020 осіб.

Дані щодо вакцинації в Україні
РНБО
Дані щодо вакцинації в областях україни
РНБО
Дані щодо кампанії з вакцинації в Україні
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що вакцина проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є такою ж ефективною, як і індійська CoviShield від AstraZeneca.

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